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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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323
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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • Нові групи ворожих БпЛА зі сходу — на північ та південь Сумщини!

  • Кілька груп «шахедів» на півночі, півдні, сході Сумщини — курсом на Чернігівщину/Полтавщину.

  • Велика кількість ворожих дронів над Чернігівщиною — курсом на Київщину/Черкащину.

  • БпЛА на півночі, сході, півдні Київщини — курсом на захід/столицю.

  • БпЛА у центрі Житомирщини — курсом на захід.

  • «Шахеди» на сході, півдні Рівненщини — курсом на Рівне.

  • Кілька груп «шахедів» на заході, півдні Полтавщини — курсом на Черкащину/Дніпропетровщину.

  • Групи БпЛА на півночі, в центрі, на заході Черкащини — курсом на захід/північний захід.

  • «Шахеди» на півночі Кіровоградщини — курсом на захід.

  • «Шахеди» на південному сході Дніпропетровщини — курсом на північний захід.

Раніше повідомлялося, що у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.

Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.

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