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Ворог атакує Україну БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 9 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
Нові групи ворожих БпЛА зі сходу — на північ та південь Сумщини!
Кілька груп «шахедів» на півночі, півдні, сході Сумщини — курсом на Чернігівщину/Полтавщину.
Велика кількість ворожих дронів над Чернігівщиною — курсом на Київщину/Черкащину.
БпЛА на півночі, сході, півдні Київщини — курсом на захід/столицю.
БпЛА у центрі Житомирщини — курсом на захід.
«Шахеди» на сході, півдні Рівненщини — курсом на Рівне.
Кілька груп «шахедів» на заході, півдні Полтавщини — курсом на Черкащину/Дніпропетровщину.
Групи БпЛА на півночі, в центрі, на заході Черкащини — курсом на захід/північний захід.
«Шахеди» на півночі Кіровоградщини — курсом на захід.
«Шахеди» на південному сході Дніпропетровщини — курсом на північний захід.
Раніше повідомлялося, що у Київській області оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників.
Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.