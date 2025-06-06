Війна в Україні: воїни ЗСУ розповіли про унікальний безпілотний "танчик" на фронті

Війна в Україні / © ТСН

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Навколо Костянтинівки на Донеччині зараз склалася така оперативна ситуація, що геть усі шляхи сполучення тилу з передовою, а отже, доправлення боєприпасів, провізії, води, проведення ротацій є справою неймовірно ризикованою.

І наземні безпілотники, яких що далі, то більше стає на службу у війську, тут дуже допомагають. Вигляд це все має відверто фантастичний і, направду, дуже ризикований, але завдання взвод наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої «холодноярської» бригади просто під носом у ворога виконує.

На ваших екранах QR-код — це збір на повітряні БпЛА, які здійснюють супровід наземних роботів. Дрони дуже потрібні інженерам 93-ї бригади, тож за можливості не залишайтеся осторонь.

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QR-код — це збір на повітряні БпЛА / © ТСН

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Усвідомлення, що війна на Костянтинівському напрямку нині триває безперервна, з’являється ще в тилу, дорогою до позицій українських захисників. Ворожі міни з артилерійськими снарядами свистять і вибухають навколо Костянтинівки та в самому місті цілодобово.

Рашистські дрони найрізноманітнішого штибу чатують у небі мало не зграями.

«Кожного дня літають», — каже «Бізон», командир відділення ППО 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

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Саме з півдня і сходу в бік вільної від московитів України по багато разів щодоби летять ще й рашистські планувальні авіаційні бомби.

«У нас взвод інженерний. Тобто наше завдання — загородження розтягувати, мінування. Але зараз, оскільки п**ари нам перерізали логістику, там їхній якийсь підрозділ „Рубікон“ потужний, то обрізали нам логістику на 13 кілометрів. Тому і, власне, через нас за допомогою наземок воно все перевозиться хлопцям на фронт», — каже «Дрім», командир взводу НРК 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

«Дрім» / © ТСН

Пілоти називають наземні роботизовані платформи «танчиками».

«Тор» — старший на позиції воїнів 93-ї механізованої. До знайомства з безпілотниками знищував московитів мінами. Відколи «Тор» вперше взяв до рук пульт до миті, коли заступив на чергування командиром позиції, спливло не більше місяця. Тепер він здебільшого літає повітряним дроном, супроводжуючи наземних роботів.

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Наземний робот / © ТСН

У недалекому минулому шахтар на фронті став «Дроном». У цьому екіпажі наземних роботизованих комплексів 93-ї механізованої саме він маневрує, ухиляється, але головне — скеровує наземного робота в потрібному напрямку. Найчастіше тепер до передових позицій побратимів-піхотинців.

Полювання ворожих повітряних безпілотників та артилерії за українськими наземними дронами трапляються мало не кожного виїзду, адже нині це одна з небагатьох реальних можливостей доправляти піхотинцям на «нуль» найнеобхідніше. І ворог це точно розуміє, каже командир взводу наземних роботизованих комплексів «холодноярців».

«Ми працюємо саме дроном. Чому? Тому що це метал. Це просто воно згине, це не людина. Тобто це набагато безпечніше. Вони знищують той самий дрон», — каже «Дрім», командир взводу НРК 93-ї ОМБр «Холодний Яр».

Вони роблять усе, щоб дорогою до передових позицій їх завантаженого «танчика» не помітили московити. Та головне, каже «Дрон», туди дістатися. І найбільше, зізнаються воїни, радіють, коли за допомогою їхніх наземних дронів вдається у прямому сенсі рятувати життя пораненим побратимам.

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«Доповіли, що хлопець живий, його треба витягувати. І за допомогою НРК ми змогли його витягнути», — каже «Дрім».

Евакуаційна операція тривала всю ніч. На ранок просто з роботизованої платформи пораненого бійця до шпиталю забрали вже бойові медики 93-ї бригади.

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