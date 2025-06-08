Нова Зеландія – Україна: де і коли дивитися товариський матч

Збірна України на турнірі Canadian Shield / © УАФ

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У вівторок, 10 червня, збірна України з футболу зустрінеться з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Матч відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Гра розпочнеться о 23:50 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох поєдинків у межах Canadian Shield-2025. У першому матчі команда Сергія Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).

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Де дивитися матч Нова Зеландія – Україна

Пряму трансляцію поєдинку Нова Зеландія – Україна можна подивитися на медіасервісі MEGOGO, а також безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

На нашому сайті буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.

Нагадаємо, у вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.