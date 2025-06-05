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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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255
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2 хв

Відбір на ЧС-2026: усі групи та турнірні таблиці

Турнірне становище збірних у квартетах європейської кваліфікації до Мундіалю 2026 року.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
ЧС-2026 з футболу

ЧС-2026 з футболу / © Associated Press

Від березня до листопада 2025 року триває груповий раунд європейського відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу.

У ньому беруть участь 54 збірні, які було розподілено на 12 груп по 4 або 5 команд у кожній. Вони зіграють по одному матчу між собою вдома та на виїзді.

Збірна України потрапила до групи D і позмагається з Ісландією та Азербайджаном та Францією. Команда Сергія Реброва розпочне кваліфікацію у вересні 2025 року.

На ЧС-2026 вийдуть 16 європейських збірних. 12 переможців груп напряму потраплять до фінальної стадії Мундіалю. Ще чотири путівки на планетарну першість будуть розіграні у плейоф, де поборються 12 володарів других місць відбіркових груп ЧС та 4 найкращі переможці груп Ліги націй-2024/25, які фінішують нижче другого місця на груповому етапі кваліфікації.

Стикові матчі плейоф відбудуться у березні 2026 року, вони складатимуться з одноматчевих півфіналів та фіналів.

Відбір на ЧС-2026: усі групи та турнірні таблиці

Група A: Німеччина, Словаччина, Північна Ірландія, Люксембург

Група B: Швейцарія, Швеція, Словенія, Косово

Група C: Данія, Греція, Шотландія, Білорусь

Група D: Франція, Україна, Ісландія, Азербайджан

Група E: Іспанія, Туреччина, Грузія, Болгарія

Група F: Португалія, Угорщина, Ірландія, Вірменія

Група G: Польща (6 очок, 2 матчі), Фінляндія (4, 2), Литва (1, 2), Нідерланди (0, 0), Мальта (0, 2)

Група H: Боснія і Герцеговина (6 очок, 2 матчі), Румунія (3, 2), Кіпр (3, 2), Австрія (0, 0), Сан-Марино (0, 2)

Група I: Норвегія (6 очок, 2 матчі), Естонія (3, 2), Ізраїль (3, 2), Італія (0, 0), Молдова (0, 2)

Група J: Північна Македонія (4 очки, 2 матчі), Уельс (4, 2), Казахстан (3, 2), Бельгія (0, 0), Ліхтенштейн (0, 2)

Група K: Англія (6 очок, 2 матчі), Албанія (3, 2), Латвія (3, 2), Сербія (0, 0), Андорра (0, 2)

Група L: Чехія (6 очок, 2 матчі), Чорногорія (6, 2), Хорватія (0, 0), Фарерські острови (0, 2), Гібралтар (0, 2)

Коли та де відбудеться фінальна частина ЧС-2026

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться одразу в трьох країнах – США, Канаді та Мексиці. Цей Мундіаль стане першим, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

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