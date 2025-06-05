ЧМ-2026 по футболу / © Associated Press

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С марта по ноябрь 2025 года продолжается групповой раунд европейского отбора на чемпионат мира-2026 по футболу.

В нем принимают участие 54 сборных, которые были распределены на 12 групп по 4 или 5 команд в каждой. Они сыграют по одному матчу дома и на выезде.

Сборная Украины попала в группу D и посоревнуется с Исландией и Азербайджаном и Францией. Команда Сергея Реброва начнет квалификацию в сентябре 2025 года.

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На ЧМ-2026 выйдут 16 европейских сборных. 12 победителей групп напрямую попадут в финальную стадию Мундиаля. Еще четыре путевки на планетарное первенство будут разыграны в плей-офф, где сразятся 12 обладателей вторых мест отборочных групп ЧМ и 4 лучших победителя групп Лиги наций-2024/25, которые финишируют ниже второго места на групповом этапе квалификации.

Стыковые матчи плей-офф состоятся в марте 2026 года, они будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов.

Отбор на ЧМ-2026: все группы и турнирные таблицы

Группа A: Германия, Словакия, Северная Ирландия, Люксембург

Группа B: Швейцария, Швеция, Словения, Косово.

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Группа C: Дания, Греция, Шотландия, Беларусь

Группа D: Франция, Украина, Исландия, Азербайджан

Группа E: Испания, Турция, Грузия, Болгария

Группа F: Португалия, Венгрия, Ирландия, Армения

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Группа G: Польша (6 очков, 2 матча), Финляндия (4, 2), Литва (1, 2), Нидерланды (0, 0), Мальта (0, 2).

Группа H: Босния и Герцеговина (6 очков, 2 матча), Румыния (3, 2), Кипр (3, 2), Австрия (0, 0), Сан-Марино (0, 2).

Группа I: Норвегия (6 очков, 2 матча), Эстония (3, 2), Израиль (3, 2), Италия (0, 0), Молдова (0, 2)

Группа J: Северная Македония (4 очка, 2 матча), Уэльс (4, 2), Казахстан (3, 2), Бельгия (0, 0), Лихтенштейн (0, 2)

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Группа K: Англия (6 очков, 2 матча), Албания (3, 2), Латвия (3, 2), Сербия (0, 0), Андорра (0, 2).

Группа L: Чехия (6 очков, 2 матча), Черногория (6, 2), Хорватия (0, 0), Фарерские острова (0, 2), Гибралтар (0, 2)

Когда и где состоится финальная часть ЧМ-2026

Финальный турнир ЧМ-2026 состоится сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Этот Мундиаль станет первым, в котором примут участие 48 сборных. С 1998 по 2022 год на чемпионатах мира использовался формат с 32 командами.