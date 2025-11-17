Два основні футболісти збірної України пропустять півфінал плейоф відбору ЧС-2026

Юхим Конопля / © УАФ

Півзахисник "Дженоа" Руслан Малиновський та захисник донецького "Шахтаря" Юхим Конопля не допоможуть збірній України в півфінальному матчі плейоф відбору на чемпіонат світу-2026.

Вони отримали жовті картки в поєдинку заключного туру групового етапу кваліфікації на Мундіаль проти Ісландії.

Зустріч на стадіоні "Легія" у Варшаві завершилася перемогою команди Сергія Реброва з рахунком 2:0.

Згідно з регламентом відбору на ЧС-2026, якщо гравець отримав дві жовті картки у двох різних матчах, він пропускає наступний поєдинок через дискваліфікацію.

Перед матчем проти ісландців Малиновський і Конопля вже мали по одному "гірчичнику", тому будуть змушені пропустити перший матч збірної України у плейоф відбору на ЧС-2026, який відбудеться в березні 2026 року.

Також шість гравців "синьо-жовтих" ризикують пропустити можливий фінал плейоф, якщо в півфіналі отримають жовту картку: це Микола Матвієнко, Віталій Миколенко, Богдан Михайличенко, Іван Калюжний, Микола Шапаренко та Олег Очеретько.

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Своїх суперників у плейоф відбору на ЧС-2026 збірна України дізнається під час жеребкування, яке відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Плейоф кваліфікації на Мундіаль складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

