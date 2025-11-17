Шевченко відреагував на перемогу України над Ісландією та вихід до плейоф відбору ЧС-2026

Андрій Шевченко / © УАФ

Колишній головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відреагував на перемогу "синьо-жовтих" над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Шевченко опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, де привітав національну команду та її головного тренера Сергія Реброва, а також подякував уболівальникам за підтримку.

"Вітаю команду та головного тренера з перемогою! Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору ЧС-2026 і виборола право на матчі плейоф. Сьогодні "синьо-жовті" грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні "Легія". Україна понад усе", – написав Шевченко.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.