ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
41
Час на прочитання
2 хв

Шевченко відреагував на перемогу України над Ісландією та вихід до плейоф відбору ЧС-2026

Очільник УАФ привітав національну команду з надважливою перемогою та подякував уболівальникам за підтримку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Андрій Шевченко

Андрій Шевченко / © УАФ

Колишній головний тренер збірної України, а нині президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Шевченко відреагував на перемогу "синьо-жовтих" над Ісландією (2:0) в матчі заключного туру групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Шевченко опублікував допис на своїй сторінці в Instagram, де привітав національну команду та її головного тренера Сергія Реброва, а також подякував уболівальникам за підтримку.

"Вітаю команду та головного тренера з перемогою! Україна здолала Ісландію у вирішальному матчі відбору ЧС-2026 і виборола право на матчі плейоф. Сьогодні "синьо-жовті" грали для всієї України та віддали заради перемоги всі сили та емоції. Дякую вболівальникам за неймовірну атмосферу на стадіоні "Легія". Україна понад усе", – написав Шевченко.

Завдяки цій перемозі збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Дата публікації
Кількість переглядів
41
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie