Опубліковано відео емоційної промови Реброва в роздягальні збірної України після матчу з Ісландією

Сергій Ребров та Андрій Шевченко / © УАФ

Реклама

Українська асоціація футболу (УАФ) опублікувала відео промови головного тренера збірної України Сергія Реброва до гравців національної команди після перемоги над Ісландією (2:0) у вирішальному матчі групового етапу відбору на чемпіонат світу-2026.

Керманич "синьо-жовтих" у присутності президента УАФ Андрія Шевченка емоційно звернувся до футболістів у роздягальні.

"Коли до роздягальні зайшов Микола і сказав: "Оце команда". Я думаю, це важливо. Ми можемо програти, можемо виграти. Сьогодні була команда. Ви сьогодні бились. Так, я вдячний кожному з вас. Якби Толя сьогодні не потягнув цей м'яч, ми не знаємо, що б було. Якби ми б в останні 10 хвилин так не атакували, ми не знаємо, що було б. Для мене дуже важливо, що сьогодні від першої до останньої хвилини була команда. Ви справді працювали для України. Дуже дякую.

Реклама

Я хотів би одну річ сказати. Знаєте, раніше, коли я був тренером в "Динамо" і в команді, я теж гравцям казав: "Може в збірній, ви подумайте, може свої травми залікуєте в збірній, якщо ви їх отримали в команді". Але зараз інші часи – зараз для вас, я впевнений, дуже важливий виклик до збірної – поїхати й битись за нашу країну.

Тому я хочу попросити вас. Це дуже важливо, щоб ви у своїх командах готувались. Зараз дві дуже важливі зустрічі плейоф на чемпіонат світу. Ви зробили дуже гарне діло, але у нас ще один крок. Щоб зробити цей крок, готуйте себе у своїх командах. Я дуже вдячний вам, ви молодці", – сказав Ребров.

Збірна України (10 очок) фінішувала на другому місці у своїй групі відбору на ЧС-2026, обійшовши Ісландію (7 пунктів), яка посіла третю позицію. Франція (16 балів) з першого місця вийшла на Мундіаль. Замкнув квартет Азербайджан (1 очко).

Турнірна таблиця групи D відбору на ЧС-2026 / © flashscore.ua

Посівши друге місце у своїй групі, збірна України пробилася до плейоф відбору на ЧС-2026. Плейоф складатиметься з одноматчевих півфіналів та фіналів. Поєдинки відбудуться у березні 2026 року.

Реклама

Жеребкування плейоф кваліфікації ЧС-2026 відбудеться у четвер, 20 листопада, о 14:00 за київським часом.

Фінальний турнір ЧС-2026 відбудеться від 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Мексиці та Канаді. Це буде перший Мундіаль, у якому візьмуть участь 48 збірних. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Раніше повідомлялося, що Ребров розповів, завдяки чому Україна перемогла Ісландію та вийшла до плейоф відбору ЧС-2026.