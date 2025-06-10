Різанина в Амстердамі: ким виявився затриманий українець

Поліція Амстердама з’ясувала мотиви українця, який у березні поранив ножем п’ятеро людей / © Associated Press

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Роман Д., 30-річний українець, якого підозрюють у нападі з ножем в Амстердамі у березні цього року та пораненні п’ятьох людей, виявився військовослужбовцем-дезертиром. Розслідування виявило дивні деталі його мотивів та поведінки, зокрема давнє бажання потрапити до європейської в’язниці.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Від дезертирства до нападу: прагнення до «комфортної в’язниці»

Поліція не одразу змогла встановити особу нападника після інциденту 27 березня, оскільки він мав при собі кілька різних документів. Згодом з’ясувалося, що це були підроблені ідентифікаційні документи п’яти його товаришів по службі.

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«Здавалося, він вважав себе свого роду шпигуном. Думав, що це круто — мати фальшиві документи», — розповів один із колишніх колег Романа Д.

Усі п’ятеро військових, чиї дані були використані, вже дали свідчення українській прокуратурі.

За інформацією ЗМІ, підозрюваний українець є чинним військовослужбовцем ЗСУ, який втік за кордон під час короткострокової відпустки. Ще до його виїзду з України, він неодноразово висловлював бажання потрапити до європейської в’язниці.

«Він часто казав, що хотів когось убити в Норвегії, щоб потрапити туди до в’язниці та бути забезпеченим до кінця життя», — розповів його колишній командир Юрій Мальота.

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Норвегія відома своїм гуманним тюремним режимом, що, ймовірно, і приваблювало дезертира. Мальота додав, що Роман «вивчав закони різних країн, щоб зрозуміти, як отримати довічний термін».

Заступник командира Віктор Бистрик також пригадує розмову з Романом, коли той ділився планами на післявоєнне життя.

«Я потраплю до в’язниці в Європі. Їжа там хороша і комфортно; нічого не потрібно робити», — казав він.

Колеги Романа здебільшого не сприймали його слова серйозно, вважали їх жартом. Однак, коли стало відомо про напад в Амстердамі, Мальота подумав: «Мрія ідіота збулася».

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Дивацтва поведінки, підозри та подальша доля

Роман Д. народився у селищі Сартана на Донеччині, яке зараз окуповане росіянами. Через це виникли припущення, що напад з ножем міг бути частиною російської операції, адже європейські розвідувальні служби неодноразово попереджають про спроби Росії дестабілізувати західні суспільства. Однак колишні колеги Романа скептично ставляться до цієї теорії.

«Роман роками воював проти росіян; важко уявити, що він співпрацюватиме з ними», — зазначив один з них.

Проте повністю виключити такий сценарій його товариші не можуть, припускають, що хтось із його рідного села, хто тепер працює на Росію, міг би вийти з ним на зв’язок. Прокуратура Нідерландів заявляє, що наразі розглядає всі можливі сценарії.

Роман Д. вступив до лав ЗСУ ще до мобілізації 2022 року. У 2019 році він служив в артилерії 503-го батальйону, який брав участь в обороні Вугледара та в районі Херсона. У 2023 році він отримав важку контузію внаслідок вибуху гранати.

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«Він казав, що отримав сильний удар; у нього часто були запаморочення», — розповідав його колега.

Після контузії Романа перевели на адміністративну посаду, де, за словами військових, він ставав дедалі більш замкнутим. Колеги описують його як відлюдного, провокаційного та мінливого. За словами одного з них, він був «відлюдником», інший зазначав, що він постійно змінював думку і «завжди хотів сперечатися».

Також згадується, що він був у захваті від Ілона Маска, захоплювався криптовалютою, а нещодавно почав цікавитись радикальним ісламом, багато говорив про Аллаха та підтримку Палестини. Водночас, що дивно, «він був дуже активним у заохоченні ЛГБТ-спільноти».

Видання зазначає, що судовий розгляд справи Романа Д. має розпочатись на початку липня.

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Нагадаємо, 27 березня 2025 року у центрі Амстердама сталася різанина. Чоловік, який виявився українцем, поранив ножем п’ятьох людей двох літніх громадян США, 73-річну бельгійку, молодого поляка та 19-річну дівчину, про громадянство якої немає даних.