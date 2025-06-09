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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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64
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1 хв

Нова Зеландія – Україна: онлайн-трансляція товариського матчу

Текстовий репортаж контрольного поєдинку "синьо-жовтих" проти новозеландців.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Капітан збірної України з футболу Микола Матвієнко

Капітан збірної України з футболу Микола Матвієнко / © УАФ

У вівторок, 10 червня, збірна України з футболу зіграє з командою Нової Зеландії на товариському турнірі Canadian Shield-2025.

Матч відбудеться на стадіоні BMO Field у Торонто, який 2026 року прийматиме зустрічі фінальної частини чемпіонату світу. Початок зустрічі – о 23:50 за київським часом.

Для "синьо-жовтих" це буде останній з двох матчів у межах Canadian Shield-2025. У першому поєдинку команда Сергія Реброва 7 червня програла збірній Канади (2:4).

У вересні цього року збірна України стартуватиме у відборі на чемпіонат світу-2026. На груповому етапі кваліфікації на Мундіаль "синьо-жовті" зіграють проти Франції, Азербайджану та Ісландії.

До вашої уваги також текстова онлайн-трансляція матчу Нова Зеландія – Україна.

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