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- Війна
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Харків під масованою атакою БпЛА — Терехов
У міста лунають чисельні вибухи.
Російські загарбники в ніч проти 11 червня проводять масовану атаку ударних безпілотників на Харків.
Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.
«Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі курсом на місто кілька БПЛа», — заявив Терехов.
Пізніше Терехов повідомив, що було зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.
Також очільник міста заявив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.