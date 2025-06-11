Харків під атакою БпЛА / © ТСН.ua

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Російські загарбники в ніч проти 11 червня проводять масовану атаку ударних безпілотників на Харків.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі курсом на місто кілька БПЛа», — заявив Терехов.

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Пізніше Терехов повідомив, що було зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.

Також очільник міста заявив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.

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