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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Харків під масованою атакою БпЛА — Терехов

У міста лунають чисельні вибухи.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Харків під атакою БпЛА

Харків під атакою БпЛА / © ТСН.ua

Російські загарбники в ніч проти 11 червня проводять масовану атаку ударних безпілотників на Харків.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

«Харків під масованою атакою ворожих безпілотників — у небі курсом на місто кілька БПЛа», — заявив Терехов.

Пізніше Терехов повідомив, що було зафіксовано удари, попередньо, по Основʼянському району. На місці одного з ударів пожежа.

Також очільник міста заявив, що в одному з районів Харкова зафіксовано удари по багатоквартирним та приватним будинкам.

Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.

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