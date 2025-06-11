Харьков под атакой БпЛА / © ТСН.ua

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Российские захватчики в ночь на 11 июня проводят массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

«Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников — в небе курсом на город несколько БПЛа», — заявил Терехов.

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Позже Терехов сообщил, что были зафиксированы удары предварительно по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар.

Также глава города заявил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.

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