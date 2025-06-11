- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 6
- Время на прочтение
- 1 мин
Харьков под массированной атакой БпЛА — Терехов
В городе раздаются многочисленные взрывы.
Российские захватчики в ночь на 11 июня проводят массированную атаку ударных беспилотников на Харьков.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
«Харьков под массированной атакой вражеских беспилотников — в небе курсом на город несколько БПЛа», — заявил Терехов.
Позже Терехов сообщил, что были зафиксированы удары предварительно по Основянскому району. На месте одного из ударов пожар.
Также глава города заявил, что в одном из районов Харькова зафиксированы удары по многоквартирным и частным домам.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.