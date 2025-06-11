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- Украина
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Враг атакует Украину БпЛА: где есть опасность
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей — курс на Полтавщину.
БпЛА — курсом на Харьков.
БПЛА на востоке Николаевщины — курс на Кировоградщину.
Ранее сообщалось, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.
Мы ранее информировали, что в Киеве во время массированной атаки России пострадал столичный стадион «Спартак».