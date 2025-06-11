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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину БпЛА: где есть опасность

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта тревог

Карта тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 11 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

  • БПЛА на границе Сумской и Харьковской областей — курс на Полтавщину.

  • БпЛА — курсом на Харьков.

  • БПЛА на востоке Николаевщины — курс на Кировоградщину.

Ранее сообщалось, что российская армия в последние дни продемонстрировала новую, еще более опасную тактику ракетно-дроновых ударов, которые, очевидно, будут продолжаться.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время массированной атаки России пострадал столичный стадион «Спартак».

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