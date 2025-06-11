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- Укрaїнa
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Ворог атакує Україну БпЛА: де є небезпека
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
БпЛА на межі Сумської та Харківської областей — курс на Полтавщину.
БпЛА — курсом на Харків.
БпЛА на сході Миколаївщини — курс на Кіровоградщину.
Раніше повідомлялося, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.
Ми раніше інформували, що у Києві під час масованої атаки Росії постраждав столичний стадіон «Спартак».