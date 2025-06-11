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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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183
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1 хв

Ворог атакує Україну БпЛА: де є небезпека

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 11 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • БпЛА на межі Сумської та Харківської областей — курс на Полтавщину.

  • БпЛА — курсом на Харків.

  • БпЛА на сході Миколаївщини — курс на Кіровоградщину.

Раніше повідомлялося, що російська армія останніми днями продемонструвала нову, ще небезпечнішу тактику ракетно-дронових ударів, які, вочевидь, триватимуть.

Ми раніше інформували, що у Києві під час масованої атаки Росії постраждав столичний стадіон «Спартак».

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