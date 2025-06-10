Население атаки БпЛА на Одессу / © Facebook/Геннадий Труханов

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В ночь на 10 июня российские ударные дроны атаковали Одессу, во время которой один из вражеских беспилотников попал в административную часть роддома.

Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.

«К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», — говорится в сообщении.

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Ночная тревога в городе была объявлена из-за угрозы ударных беспилотников.

По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы и Черноморска летели по меньшей мере десять дронов.

В ОВА заявили, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожара.

«В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших пациенты и персонал успели эвакуироваться. Что касается других локаций, информация уточняется», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.