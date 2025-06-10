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В Одессе вражеский беспилотник попал в роддом — Труханов (фото)
Один из вражеских беспилотников попал в административную часть роддома.
В ночь на 10 июня российские ударные дроны атаковали Одессу, во время которой один из вражеских беспилотников попал в административную часть роддома.
Об этом сообщил городской голова Геннадий Труханов.
«К счастью, нет жертв и пострадавших. Но сам факт, что под ударом оказалось заведение, где рождается жизнь, поражает своей жестокостью», — говорится в сообщении.
Ночная тревога в городе была объявлена из-за угрозы ударных беспилотников.
По данным мониторинговых каналов, в направлении Одессы и Черноморска летели по меньшей мере десять дронов.
В ОВА заявили, что враг массированно атаковал Одессу ударными беспилотниками. Есть повреждения гражданской инфраструктуры и пожара.
«В частности, россияне попали в роддом, станцию экстренной медицинской помощи и жилые дома. Относительно роддома: без пострадавших пациенты и персонал успели эвакуироваться. Что касается других локаций, информация уточняется», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.