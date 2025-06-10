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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе в ночь на 10 июня прозвучала серия взрывов

В ночь на понедельник, 10 июня, в Одессе раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Взрывы раздались в Одессе

Взрывы раздались в Одессе / © Associated Press

В Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Об этом сообщил городской олова Геннадий Труханов.

Взрывы раздались примерно в 01:15.

Также данную информацию подтвердил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!» – говорится в сообщении.

Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщает, что около 10 дронов летели в направлении Одессы и Черноморска.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .

Мы ранее информировали, что в Ровно в ночь на 9 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .

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