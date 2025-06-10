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В Одессе в ночь на 10 июня прозвучала серия взрывов
В ночь на понедельник, 10 июня, в Одессе раздались взрывы после объявления воздушной тревоги.
В Одессе в ночь на 10 июня прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Об этом сообщил городской олова Геннадий Труханов.
Взрывы раздались примерно в 01:15.
Также данную информацию подтвердил глава Одесской ОГА Олег Кипер.
«Одесса и район, будьте в укрытиях! Враг атакует ударными беспилотниками!» – говорится в сообщении.
Перед взрывами в городе и регионе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы беспилотников.
Мониторинговые каналы сообщает, что около 10 дронов летели в направлении Одессы и Черноморска.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed .
Мы ранее информировали, что в Ровно в ночь на 9 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги .