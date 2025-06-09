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В Ривном ночью раздались взрывы
В Ривном раздалась серия мощных взрывов после объявления воздушной тревоги.
В Ривном в ночь на 9 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.
В сообщении указывается, что раздалось около шести взрывов.
Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.
Мониторинговые каналы сообщат, что в настоящее время в области наблюдаются отдельные беспилотники.
Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Мы ранее информировали, что в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.