В Ривном ночью раздались взрывы

В Ровно раздались взрывы / © MIL.IN.UA

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В Ривном в ночь на 9 июня прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Об этом говорится в сообщении корреспондентов ТСН.ua.

В сообщении указывается, что раздалось около шести взрывов.

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Перед взрывами в городе и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БПЛА.

Мониторинговые каналы сообщат, что в настоящее время в области наблюдаются отдельные беспилотники.

Ранее сообщалось, что Украину в ночь на 9 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Мы ранее информировали, что в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

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