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В Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів
У ніч проти понеділка, 10 червня, в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
В Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.
Про це повідомив міський олова Геннадій Труханов.
Вибухи пролунали приблизно о 01:15.
Також дану інформацію підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
«Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!» — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.
Моніторингові канали повідомляє, що приблизно 10 дронів летіли у напрямку Одеси та Чорноморська.
Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Ми раніше інформували, що у Рівному в ніч проти 9 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.