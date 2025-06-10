В Одесі в ніч проти 10 червня пролунала серія вибухів

Вибухи пролунали у Одесі / © Associated Press

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В Одесі в ніч проти 10 червня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомив міський олова Геннадій Труханов.

Вибухи пролунали приблизно о 01:15.

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Також дану інформацію підтвердив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

«Одеса та район, будьте в укриттях! Ворог атакує ударними безпілотниками!» — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами у місті та регіоні оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників.

Моніторингові канали повідомляє, що приблизно 10 дронів летіли у напрямку Одеси та Чорноморська.

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Раніше повідомлялося, що Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Ми раніше інформували, що у Рівному в ніч проти 9 червня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.