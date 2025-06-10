- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 953
- Час на прочитання
- 1 хв
Ворог атакує Україну БпЛА: де є небезпека
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
Наразі БпЛА фіксуються у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській областях. Ворожі БпЛА переважно рухається у західному у напрямку.
Раніше повідомлялося, що Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.