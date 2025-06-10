Ворог атакує Україну БпЛА: де є небезпека

Мапа Тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 10 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

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Наразі БпЛА фіксуються у Київській, Полтавській, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській, Сумській областях. Ворожі БпЛА переважно рухається у західному у напрямку.

Раніше повідомлялося, що Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що у Києві під час ліквідації наслідків атаки російських дронів загинули троє рятувальників.