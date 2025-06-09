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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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На Хмельниччині сталися вибухи: що відомо

За інформацією місцевої влади, минулося без руйнувань.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Шахеди.

Шахеди. / © ТСН.ua

Вночі проти понеділка, 9 червня, у Хмельницькій області під час повітряної тривоги пролунали вибухи. В небі над регіоном спрацювали сили ППО.

Про це повідомив керівник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

“Сьогодні вночі під час сигналу “Повітряна тривога” силами ППО було знешкоджено три ворожих БПЛА типу "Shahed"“, - йдеться у повідомленні.

Інформації про постраждалих, загиблих чи руйнування не надходило, додав чиновник.

Зауважимо, що вночі у Хмельницькій області від 23:28 8 червня до 5:47 9 червня лунали сирени. ПС попереджали про загрозу безпілотників.

Як повідомлялося, вночі РФ потужно атакувала Україну. Росіяни запустили 479 дронів, десятки крилатих ракет і "Кинджалів. Загалом 499 повітряних цілей. Через російський обстріл зафіксовано влучання у десяти локаціях.

Втім, вже зранку в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Окупанти запустили “Кинджали”. Повітряні цілі атакували Рівненську область.

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