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У Рівному сталися потужні вибухи: що відомо про нову атаку (оновлено)
Вночі росіяни масовано атакували Рівненську область ракетами і дронами.
Зранку 9 червня під час масштабної повітряної тривоги у Рівному знову сталися потужні вибухи. Спрацювали сили ППО.
Про це повідомили місцева влада, медіа та ПС.
“У Рівному було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти “Суспільного”, - йдеться у повідомленні.
Згодом начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль уточнив, що зранку під час тривоги в регіоні працювали сили ППО.
"Зранку ворог знову атакував Рівненщину. Наслідків для цивільної інфраструктури немає", — поінформував він.
Зауважимо, що військові попереджали про ракети у напрямку Рівненської області. Моніторингові канали писали про пуски двох “Кинджалів”. За їхньою інформацією, гучно було в районі міста Дубно.
Як повідомлялося, близько 09:00 в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт МіГ-31К. Військові заявили про запуск ракет курсом на Рівненську область.
Нагадаємо, цієї ночі росіяни здійснили потужну атаку на Рівненщину. Під ударом було місто Дубно а Рівненщині. Ворог застосував крилаті ракети, ракети «Кинджал» та безпілотники.