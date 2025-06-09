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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
540
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1 хв

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу

© ТСН

Зранку 9 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза запуску “Кинджалів”.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

“Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К”, - йдеться у повідомленні.

Тим часом моніторингові канали інформували про запуск росіянами гіперзвукових ракет “Кинджал”. Військові заявили про запуск ракет курсом на Рівненську область.

Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, ворог застосував ракети «Кинджал» для удару по Рівненщині.

Місцева влада повідомила, що сталася потужна атака на Рівненщину. Під ударом було місто Дубно а Рівненщині. Ворог застосував крилаті ракети, ракети «Кинджал» та безпілотники.

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