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- Укрaїнa
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В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу
Зранку 9 червня в Україні оголошено масштабну повітряну тривогу. Є загроза запуску “Кинджалів”.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
“Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К”, - йдеться у повідомленні.
Тим часом моніторингові канали інформували про запуск росіянами гіперзвукових ракет “Кинджал”. Військові заявили про запуск ракет курсом на Рівненську область.
Нагадаємо, вночі Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Зокрема, ворог застосував ракети «Кинджал» для удару по Рівненщині.
Місцева влада повідомила, що сталася потужна атака на Рівненщину. Під ударом було місто Дубно а Рівненщині. Ворог застосував крилаті ракети, ракети «Кинджал» та безпілотники.