В Украине объявили масштабную воздушную тревогу

Воздушная тревога. / © ТСН.ua

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Утром 9 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза запуска "Кинжалов".

Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.

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Тем временем мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами гиперзвуковых ракет "Кинжал". Военные заявили о запуске ракет курсом в Ровенскую область.

Воздушная тревога. / © Фото из открытых источников

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, ночью Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине.

Местные власти сообщили, что произошла мощная атака на Ровенщину. Под ударом был город Дубно в Ровенской области. Враг применил крылатые ракеты, ракеты «Кинжал» и беспилотники.

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Дата публикации 17:05, 07.06.25 Количество просмотров 144 Полет украинского дрона во время операции "Паутина"