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- Украина
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В Украине объявили масштабную воздушную тревогу
Мониторинговые каналы предупреждали о пусках "Кинжалов".
Утром 9 июня в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. Есть угроза запуска "Кинжалов".
Об этом сообщило Командование Воздушных сил ВСУ.
"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К", - говорится в сообщении.
Тем временем мониторинговые каналы информировали о запуске россиянами гиперзвуковых ракет "Кинжал". Военные заявили о запуске ракет курсом в Ровенскую область.
Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.
Напомним, ночью Россия совершила массированную ракетно-дроновую атаку на Украину. В частности, враг применил ракеты «Кинжал» для удара по Ровенщине.
Местные власти сообщили, что произошла мощная атака на Ровенщину. Под ударом был город Дубно в Ровенской области. Враг применил крылатые ракеты, ракеты «Кинжал» и беспилотники.