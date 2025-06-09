Ряд областей охватила воздушная тревога: какая угроза

Воздушная тревога / © ТСН

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Ряд областей Украины утром 9 июня охватила воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

Дополняется…

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По состоянию на 08:33 «покраснели» следующие области:

Черкасская

Полтавская

Сумская

Харьковская

Донецкая

Запорожская

Херсонская

Николаевская

Одесская

Кировоградская

Днепропетровская

Напомним, вечером воскресенья 8 июня в Киевской области объявлена воздушная тревога из-за угрозы враждебных беспилотников.

«Зафиксировано движение враждебных БПЛА! В регионе работают силы ПВО», — говорится в сообщении.

Жителей области просят находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

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В Воздушных силах ВСУ в 22.20 уточнили информацию о движении российских беспилотников.

В частности, группы вражеских дронов двигаются на востоке, западе и в центре Черниговской области курсом на Киевщину. Кроме того, группа «Шахедов» на севере Киевщины двигается курсом на запад, а на юге Киевщины курсом на юго-запад.