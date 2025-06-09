Магнитная буря 9 июня: какая ее мощность

Магнитная буря / © ТСН.ua

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Землю накроет магнитная буря в понедельник, 9 июня, которая будет иметь желтый уровень. К-индекс бури достигнет отметки в 5,3.

Об этом сообщает сайт meteoagent.

Магнитные бури штормили Землю более 10 дней: планета испытывала влияние повышенной активности на Солнце. Накануне, 7 июня, бури ослабли и их К-индекс снизился до 3,7.

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Магнитные бури могут оказывать неблагоприятное влияние на самочувствие, особенно у тех, кто страдает хроническими недугами, сердечно-сосудистыми заболеваниями или остро реагирует на изменение погодных условий.

Медики рекомендуют в периоды повышенной геомагнитной активности придерживаться здорового режима сна, поддерживать водный баланс, выбирать легкую пищу и воздержаться от употребления алкоголя, чтобы облегчить адаптацию организма.

К слову, согласно прогнозу погоды на 9 июня, жара в Украине отступит. Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов.