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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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Магнитная буря 9 июня: какая ее мощность

Магнитные бури продолжаются: 9 июня ожидается новый шторм средней интенсивности.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Магнитная буря

Магнитная буря / © ТСН.ua

Землю накроет магнитная буря в понедельник, 9 июня, которая будет иметь желтый уровень. К-индекс бури достигнет отметки в 5,3.

Об этом сообщает сайт meteoagent.

Магнитные бури штормили Землю более 10 дней: планета испытывала влияние повышенной активности на Солнце. Накануне, 7 июня, бури ослабли и их К-индекс снизился до 3,7.

Магнитные бури могут оказывать неблагоприятное влияние на самочувствие, особенно у тех, кто страдает хроническими недугами, сердечно-сосудистыми заболеваниями или остро реагирует на изменение погодных условий.

Медики рекомендуют в периоды повышенной геомагнитной активности придерживаться здорового режима сна, поддерживать водный баланс, выбирать легкую пищу и воздержаться от употребления алкоголя, чтобы облегчить адаптацию организма.

К слову, согласно прогнозу погоды на 9 июня, жара в Украине отступит. Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов.

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Дата публикации
Количество просмотров
784
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