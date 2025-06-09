- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 784
- Время на прочтение
- 1 мин
Магнитная буря 9 июня: какая ее мощность
Магнитные бури продолжаются: 9 июня ожидается новый шторм средней интенсивности.
Землю накроет магнитная буря в понедельник, 9 июня, которая будет иметь желтый уровень. К-индекс бури достигнет отметки в 5,3.
Об этом сообщает сайт meteoagent.
Магнитные бури штормили Землю более 10 дней: планета испытывала влияние повышенной активности на Солнце. Накануне, 7 июня, бури ослабли и их К-индекс снизился до 3,7.
Магнитные бури могут оказывать неблагоприятное влияние на самочувствие, особенно у тех, кто страдает хроническими недугами, сердечно-сосудистыми заболеваниями или остро реагирует на изменение погодных условий.
Медики рекомендуют в периоды повышенной геомагнитной активности придерживаться здорового режима сна, поддерживать водный баланс, выбирать легкую пищу и воздержаться от употребления алкоголя, чтобы облегчить адаптацию организма.
К слову, согласно прогнозу погоды на 9 июня, жара в Украине отступит. Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов.