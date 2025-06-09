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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Потери РФ 9 июня — Генштаб обновил данные

Российские захватчики стремительно теряют технику и живую силу на поле боя.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Российский оккупант

Российский оккупант / © Getty Images

Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 июня составили 997 120 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 997 120 (+970) человек

  • танков — 10915 (+4)

  • боевых бронированных машин — 22759 (+11)

  • артиллерийских систем — 28934 (+42)

  • РСЗО — 1411 (+1)

  • средства ПВО — 1183

  • самолетов — 414

  • вертолетов — 337

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 39818 (+167)

  • крылатые ракеты — 3315

  • корабли /катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123)

  • специальная техника — 3911

Ранее сообщалось, что на юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники. В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.

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