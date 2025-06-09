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Потери РФ 9 июня — Генштаб обновил данные
Российские захватчики стремительно теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 9 июня составили 997 120 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 970 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 09.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 997 120 (+970) человек
танков — 10915 (+4)
боевых бронированных машин — 22759 (+11)
артиллерийских систем — 28934 (+42)
РСЗО — 1411 (+1)
средства ПВО — 1183
самолетов — 414
вертолетов — 337
БПЛА оперативно-тактического уровня — 39818 (+167)
крылатые ракеты — 3315
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 51348 (+123)
специальная техника — 3911
Ранее сообщалось, что на юге Украины военным Вооруженных сил удалось нанести удар по локомотиву с колонной российской военной техники. В результате успешной атаки армия страны-агрессорки потеряла более сотни единиц авто- и бронированной техники, а также 13 танков.