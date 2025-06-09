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- Війна
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Втрати РФ 9 червня — Генштаб оновив дані
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 9 червня склали 997 120 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 970 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 997 120 (+970) осіб
танків — 10915 (+4)
бойових броньованих машин — 22759 (+11)
артилерійських систем — 28934 (+42)
РСЗВ — 1411 (+1)
засоби ППО — 1183
літаків — 414
гелікоптерів — 337
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39818 (+167)
крилаті ракети — 3315
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 51348 (+123)
спеціальна техніка — 3911
Раніше повідомлялося, що на півдні України військовим Збройних сил вдалося завдати удару по локомотиву із колоною російської військової техніки. Унаслідок успішної атаки армія країни-агресорки втратила більше сотні одиниць авто- та броньованої техніки, а також 13 танків.