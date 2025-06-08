Жара отступит: прогноз погоды на понедельник, 9 июня

В Украине будет свежее / © Associated Press

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В понедельник, 9 июня, Украиной будет пересекать холодный атмосферный фронт и именно он принесет ослабление жары.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха снизится до комфортных +19+24 градусов.

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На юге, востоке и Днепропетровщине еще удержится жаркая погода, +30+36 градусов.

Атмосферный фронт влечет за собой локальные грозовые ливни.

Погода в Киеве 9 июня

В Киеве в понедельник жара ослабнет до +24 градусов. Дождь с грозой более вероятный в ближайшую ночь и завтра утром. Днем в столице без осадков, +24 градуса.

«Неделя в Украине отдохнет от чрезмерных градусов, придет свежий воздух, даже на востоке и юге жара постепенно ослабнет», — добавила она.

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Напомним, что по предварительным прогнозам синоптиков, среднемесячная температура в июне 2025 года в Украине будет составлять +19…+23°, а в горных районах — +15…+16°, что на 1,5-2° выше климатической нормы.