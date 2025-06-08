Колебания температуры и грозы: прогноз погоды в Украине на неделю

В Украине ожидаются грозовые дожди / © Unsplash

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Новая рабочая неделя начнется с аномально жаркой погоды (особенно в юго-восточной части), однако уже к среде в большинстве регионов страны температура существенно снизится и будет колебаться в пределах климатической нормы.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, обнародовавший свой прогноз на сайте Meteoprog.com.

На фоне изменения температуры воздушная масса окажется в ряде областей неустойчивой, что приведет к выпадению грозовых дождей, которые местами могут быть сильными, а также сопровождаться градом и шквалистым усилением ветра. Кроме того, из-за жары в лесных и степных экосистемах значительно возрастет уровень пожарной опасности.

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В понедельник, 9 июня, ночью в центральных, северных и юго-западных областях, днем также на юге, востоке и северо-востоке Украины ожидаются кратковременные дожди, местами грозы и шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха в западных и северных областях ночью будет колебаться в пределах +13…+20 °C, днем +18…+28 °C; в центральных, южных и восточных регионах ночью +16…+22 °C, днем +32…+37 °C.

Во вторник, 10 июня, ночью в восточных и южных областях, днем местами в Приазовье и Донбассе пройдут кратковременные грозовые дожди. На остальной территории Украины без существенных осадков. Ветер северный / северо-западный, 7-12 м/с, в южной части местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в северных и западных регионах ночью снизится до +7…+14 °C, днем ожидается в пределах +19…+25 °C. В других областях Украины ночью +15…+22 °C, днем +24…+29 °C, на Донбассе и в Крыму +28…+33 °C.

В среду, 11 июня, ночью по всей территории Украины существенных осадков не предполагается. В дневные часы в западной части, вечером также местами в центральных регионах и Приазовье пройдут умеренные, местами сильные дожди, местами грозы, возможен град. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет +12…+18 °C, в северных областях и Карпатах +7…+10 °C; днем +20…+29 °C, в районе Полесья +16…+21 °C.

В четверг, 12 июня, в большинстве областей Украины под влиянием атмосферных фронтов и циклонической деятельности пройдут дожди, местами значительные. В отдельных пунктах возможны град и шквалы 15-20 м/с. Без существенных осадков будет только в западных регионах. Ветер на Левобережье ожидается переменных направлений, 3-8 м/с, на Правобережье северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12…+18 °C, по крайней мере +7…+10 °C; днем +18…+24 °C, на крайнем юге и в Приазовье +25…+30 °C.

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В пятницу, 13 июня, на Левобережье Украины пройдут дожди, кое-где значительные. В других регионах без существенных осадков. Ветер будет преобладать северный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточной части местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит +10… +16 °C, днем +18… +24 °C.

В субботу, 14 июня, под влиянием молодого антициклона по всей территории Украины осадков не предполагается. Ветер северный / северо-восточный, 7-12 м/с, на юго-востоке и в Крыму местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +9…+16 °C, днем +22…+27 °C.

В воскресенье, 15 июня, по всей Украине прогнозируется малооблачная погода, без осадков. Ветер ожидается переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью будет колебаться в пределах +9…+16 °C, днем воздух прогреется до +23…+28 °C.

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025 года. Они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей.

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