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- Украина
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В Украине сует непогода: где будут грозы, град и сильный ветер
В ряде областей объявлен уровень опасности.
В воскресенье, 8 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.
Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.
"Днем 8 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - подчеркнули синоптики.
Объявлен I уровень опасности, желтый.
Температура ночью будет составлять 17-22° тепла. Днем воздух прогреется до +29-34°. Тем временем на юго-востоке страны местами будет сильная жара – 30-37° тепла. В северо-западной части столбики термометров покажут +23-28°.
Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.