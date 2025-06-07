В Украине сует непогода: где будут грозы, град и сильный ветер

Возможны грозы. / © pixabay.com

Реклама

В воскресенье, 8 июня, в Украине будут грозы, град и шквалы. В ряде областей объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Днем 8 июня в западных, Житомирской и Винницкой областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - подчеркнули синоптики.

Реклама

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Погода в Украине 8 июня. Фото: Укргидрометцентр. / © Укргидрометцентр

Температура ночью будет составлять 17-22° тепла. Днем воздух прогреется до +29-34°. Тем временем на юго-востоке страны местами будет сильная жара – 30-37° тепла. В северо-западной части столбики термометров покажут +23-28°.

Напомним, синоптики шокировали прогнозом на лето 2025-го . Так, они предупреждают об аномальной жаре до +40°C и росте риска торнадо и смерчей. Поскольку летом прошлого года погодные условия были достаточно сухими, особенно на Левобережье, то в этом году возможно увеличение количества дождей и усиление грозовой активности.