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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
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Магнітна буря 9 червня: яка її потужність

Магнітні бурі тривають: 9 червня очікується новий шторм середньої інтенсивності.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Магнітна буря

Магнітна буря / © ТСН.ua

Землю накриє магнітна буря у понеділок, 9 червня, яка матиме жовтий рівень. К-індекс бурі сягне позначки у 5,3.

Про це повідомляє сайт meteoagent.

Магнітні бурі штормили Землю понад 10 днів: планета зазнавала впливу підвищеної активності на Сонці. Напередодні, 7 червня, бурі послабилися і їхній К-індекс знизився до 3,7.

Магнітні бурі можуть мяти несприятливий вплив на самопочуття, особливо у тих, хто страждає на хронічні недуги, серцево-судинні захворювання або гостро реагує на зміну погодних умов.

Медики рекомендують у періоди підвищеної геомагнітної активності дотримуватися здорового режиму сну, підтримувати водний баланс, обирати легку їжу та утриматися від вживання алкоголю, аби полегшити адаптацію організму.

До слова, згідно з прогнозом погоди на 9 червня, спека в Україні відступить. Температура повітря знизиться до комфортних +19+24 градусів.

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Дата публікації
Кількість переглядів
784
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