Дрони розбомбили завод у Чебоксарах: якого удару зазнала армія РФ

У РФ було неспокійно / © Associated Press

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Сьогодні вранці невідомі дрони вразили завод АО «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах РФ. Підприємство зупинило роботу.

Про це пише ASTRA.

Відомо, що саме тут виробляють ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби — антени «Комета».

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Місцеві пабліки Чебоксар пишуть, що близько 3 ночі у місті пролунали «два потужні звуки, схожі на вибух».

«Клуби чорного диму встали над містом. До цього передував гучний звук мотора», — йдеться у повідомленні.

Завод «ВНІІР-Прогрес» входить до холдингу АБС Електро та роками виробляв апаратуру подвійного призначення: від електронних модулів до повноцінних РЕБ-захисних систем.

2022 року саме це підприємство було ідентифіковане як виробник «Комети» після розбирання трофейного БпЛА.

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Нагадаємо, у ніч проти 8 червня дрони атакували хімкомбінат «Азот» в Тульській області.

Дата публікації 08:36, 09.06.25 Кількість переглядів 10 У Чебоксарах дрони атакували завод, який виробляє електроніку для армії Росії