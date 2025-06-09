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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Дрони розбомбили завод у Чебоксарах: якого удару зазнала армія РФ

Сьогодні зранку дрони уразили російський завод в Чебоксарах.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У РФ було неспокійно

У РФ було неспокійно / © Associated Press

Сьогодні вранці невідомі дрони вразили завод АО «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах РФ. Підприємство зупинило роботу.

Про це пише ASTRA.

Відомо, що саме тут виробляють ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби — антени «Комета».

Місцеві пабліки Чебоксар пишуть, що близько 3 ночі у місті пролунали «два потужні звуки, схожі на вибух».

«Клуби чорного диму встали над містом. До цього передував гучний звук мотора», — йдеться у повідомленні.

Завод «ВНІІР-Прогрес» входить до холдингу АБС Електро та роками виробляв апаратуру подвійного призначення: від електронних модулів до повноцінних РЕБ-захисних систем.

2022 року саме це підприємство було ідентифіковане як виробник «Комети» після розбирання трофейного БпЛА.

Нагадаємо, у ніч проти 8 червня дрони атакували хімкомбінат «Азот» в Тульській області.

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Дата публікації
Кількість переглядів
2732
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