- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 2732
- Час на прочитання
- 1 хв
Дрони розбомбили завод у Чебоксарах: якого удару зазнала армія РФ
Сьогодні зранку дрони уразили російський завод в Чебоксарах.
Сьогодні вранці невідомі дрони вразили завод АО «ВНІІР-Прогрес» у Чебоксарах РФ. Підприємство зупинило роботу.
Про це пише ASTRA.
Відомо, що саме тут виробляють ключовий елемент російського захисту від українських систем радіоелектронної боротьби — антени «Комета».
Місцеві пабліки Чебоксар пишуть, що близько 3 ночі у місті пролунали «два потужні звуки, схожі на вибух».
«Клуби чорного диму встали над містом. До цього передував гучний звук мотора», — йдеться у повідомленні.
Завод «ВНІІР-Прогрес» входить до холдингу АБС Електро та роками виробляв апаратуру подвійного призначення: від електронних модулів до повноцінних РЕБ-захисних систем.
2022 року саме це підприємство було ідентифіковане як виробник «Комети» після розбирання трофейного БпЛА.
Нагадаємо, у ніч проти 8 червня дрони атакували хімкомбінат «Азот» в Тульській області.