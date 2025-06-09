ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
294
Час на прочитання
2 хв

День ангела 9 червня: кого та як вітати з іменинами

9 червня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 9 червня, день ангела

Який сьогодні, 9 червня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 9 червня

9 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Кирила, Олександра, Олексія, Маріанну, Марію, Марту.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “володар”. В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає самовпевненим, організованим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає цілеспрямованим, дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві серйозний, вихований. В дорослому віці стає товариським, відрізняється творчими здібностями.

Маріанна — латинське ім’я, перекладається як “гірка”. В дитинстві врівноважена, раціональна. В дорослому віці стає романтичною, твердо стоїть на ногах.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає чуйною, завжди прийде на допомогу.

Марта — давньоєврейське походження, означає “пані”. В дитинстві напориста, прямолінійна. В дорослому віці стає відданою подругою з хорошим почуттям гумору.

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підказує правильний шлях і підтримує у важкі хвилини. Бажаю здоров’я, душевного спокою й любові, що зігріває серце щодня.

***

З Днем ангела тебе! Нехай світло твого імені веде тебе крізь життя, даруючи віру в краще, міцні крила натхнення та сили для здійснення всіх задумів. Нехай добрі люди й радісні події завжди будуть поруч.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе, захищав від зла і наповнював твоє життя щастям, теплом і гармонією. Хай у серці панує любов, а в домі — добробут і злагода.

***

У твій День ангела бажаю, щоб небеса щедро обдаровували тебе щастям, здоров’ям і миром. Нехай твій покровитель завжди буде поруч — у миті радості, у хвилини сумнівів і в час перемог. Світла тобі й добра на кожен день!

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай це ім’я, дане тобі при народженні, буде щасливим оберегом. Хай твій небесний заступник підтримує у всіх справах, а кожен новий день дарує приводи для радості.

Пов’язані теми

Дата публікації
Кількість переглядів
294
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie