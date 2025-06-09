День ангела 9 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 червня, день ангела / © unsplash.com

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Хто святкує день ангела 9 червня

9 червня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Кирила, Олександра, Олексія, Маріанну, Марію, Марту.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий, чуйний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке ім’я, перекладається як “володар”. В дитинстві талановитий, допитливий. В дорослому віці стає самовпевненим, організованим.

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Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві душа компанії. В дорослому віці стає цілеспрямованим, дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві серйозний, вихований. В дорослому віці стає товариським, відрізняється творчими здібностями.

Маріанна — латинське ім’я, перекладається як “гірка”. В дитинстві врівноважена, раціональна. В дорослому віці стає романтичною, твердо стоїть на ногах.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “кохана”. В дитинстві добра, щира. В дорослому віці стає чуйною, завжди прийде на допомогу.

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Марта — давньоєврейське походження, означає “пані”. В дитинстві напориста, прямолінійна. В дорослому віці стає відданою подругою з хорошим почуттям гумору.

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, підказує правильний шлях і підтримує у важкі хвилини. Бажаю здоров’я, душевного спокою й любові, що зігріває серце щодня.

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З Днем ангела тебе! Нехай світло твого імені веде тебе крізь життя, даруючи віру в краще, міцні крила натхнення та сили для здійснення всіх задумів. Нехай добрі люди й радісні події завжди будуть поруч.

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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе, захищав від зла і наповнював твоє життя щастям, теплом і гармонією. Хай у серці панує любов, а в домі — добробут і злагода.

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У твій День ангела бажаю, щоб небеса щедро обдаровували тебе щастям, здоров’ям і миром. Нехай твій покровитель завжди буде поруч — у миті радості, у хвилини сумнівів і в час перемог. Світла тобі й добра на кожен день!

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Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай це ім’я, дане тобі при народженні, буде щасливим оберегом. Хай твій небесний заступник підтримує у всіх справах, а кожен новий день дарує приводи для радості.