Мощная атака на Ровенщину: в ОВА сообщили о последствиях

Ракетная атака / © ТСН.ua

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Ровенская область подверглась мощной воздушной атаке в ночь на 9 июня. Из-за этого был ранен один мирный человек.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага», — указано в заявлении главы ОВА.

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По предварительным данным, было ранено одно гражданское лицо.

Коваль выразил большую благодарность за профессионализм силам противовоздушной обороны, которые уничтожили большое количество вражеских целей.

На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки глава ОВА пообещал предоставить позже.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ проинформировали, что ночью Россия атаковала город Дубно а Ровенской области. Враг применил крылатые ракеты, ракеты «Кинжал» и беспилотники.

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В самом Ровно прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.