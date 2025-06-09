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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Мощная атака на Ровенщину: в ОВА сообщили о последствиях

Один человек ранен в результате мощной ночной атаки на Ровенскую область 9 июня.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Ракетная атака

Ракетная атака / © ТСН.ua

Ровенская область подверглась мощной воздушной атаке в ночь на 9 июня. Из-за этого был ранен один мирный человек.

Об этом сообщил глава Ровенской областной военной администрации Александр Коваль.

«Очень тяжелая ночь для Ровенщины. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага», — указано в заявлении главы ОВА.

По предварительным данным, было ранено одно гражданское лицо.

Коваль выразил большую благодарность за профессионализм силам противовоздушной обороны, которые уничтожили большое количество вражеских целей.

На месте работают представители Сил обороны и других служб. Больше информации о последствиях ночной атаки глава ОВА пообещал предоставить позже.

Напомним, ранее Воздушные силы ВСУ проинформировали, что ночью Россия атаковала город Дубно а Ровенской области. Враг применил крылатые ракеты, ракеты «Кинжал» и беспилотники.

В самом Ровно прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

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