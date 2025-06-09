Потужна атака на Рівненщину: в ОВА повідомили про наслідки

Ракетна атака / © ТСН.ua

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Рівненська область зазнала потужної повітряної атаки у ніч проти 9 червня. Через це була поранена одна мирна людина.

Про це повідомив очільник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

«Дуже важка ніч для Рівненщини. Наша область зазнала потужного повітряного удару ворога», — вказано в заяві голови ОВА.

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За попередніми даними, була поранена одна цивільна особа.

Коваль висловив вилику подяку за професіоналізм силам протиповітряної оборони, які знищили велику кількість ворожих цілей.

На місці працюють представники Сил оборони та інших служб. Більше інформації про наслідки нічної атаки очільник ОВА пообіцяв надати згодом.

Нагадаємо, раніше Повітряні сили ЗСУ поінформували, що вночі Росія атакувала місто Дубно а Рівненщині. Ворог застосував крилаті ракети, ракети «Кинджал» та безпілотники.

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У самому Рівному пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.