Наступ на Сумщині: чи вистачить росіянам сил дійти до Сум

Суми. / © Вікіпедія

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Російські війська намагаються розвивати свої дії на Сумському напрямку. Втім, наразі в окупантів не має сил для наступу на Суми.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Сергій Цехоцький в ефірі телеканалу FREEДОМ.

“Вони мають окремий успіх на Сумському напрямку, але це не те, що вони хотіли б, або це не те, що можна озвучувати як успіх. Це тактичні бої, і обстановка змінюватися може в будь-який момент”, - наголосив він.

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Офіцер ЗСУ наголосив, що Суми - це обласний центр, велике місто за територією, за будовами, за географією тощо. Саме тому, наголошує Цехоцький, наступальна група противника “має бути, напевно, тисяч під 100, не менше”.

“Це всіх разом узятих — і піхотинців, і артилеристів, пілотів, танкістів тощо. За всіма даними, які сьогодні є в доступних джерелах, такого угруповання в цьому напрямку немає”, - наголосив військовий.

Усі переміщення ворога, за його словами, Сили оборони максимально контролюють, тому в разі перекидання нових сил, ухвалюватимуться відповідні рішення.

Ситуація на Сумщині

У Сумській області російські війська захопили ще 10 населених пунктів здовж кордону і просуваються далі в напрямку обласного центру. Існує велика ймовірність, що окупантам вдасться наблизитись до Сум на відстань артилерійського обстрілу.

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За інформацією аналітиків DeepState, на одній з ділянок фронту армії РФ вдалося вийти на 20-ти кілометрову відстань до Сум. Саме тому часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, “коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них” від ЗСУ.

Тим часом військовий експерт Владислав Селезньов рекомендує виїжджати з обласного центру. Російські війська активно обстрілюють місто. Ситуація складна.

В ОВА наголошують, що ситуація у прикордонних районах Сумщини залишається напруженою. Втім, зараз підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.