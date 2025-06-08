Чи є підстави для евакуації Сум: обласна влада оцінила ризики для населення

Начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. / © скриншот з відео

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Ситуація у прикордонних районах Сумською області залишається напруженою, але її повністю контролюють Сили оборони та підрозділи Збройних сил України. Тому підстав для евакуації жителів обласного центру наразі немає.

Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Останнім часом у медіа та телеграм-каналах ширяться емоційні заяви різних людей щодо безпекової ситуації в області. Закликаю орієнтуватися виключно на офіційні джерела. Обласна влада перебуває у постійній координації з військовим командуванням. Усі рішення приймаються вчасно й відповідально", — наголосив Григоров.

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Він уточнив, що йдеться саме про місто Суми. А у прикордонних районах, які постійно обстрілює ворог, евакуація цивільного населення триває.

"За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей. До евакуаційних заходів залучені районні адміністрації, рятувальники, поліція, волонтерські організації. В області функціонують транзитні центри та пункти тимчасового розміщення – ресурси для прийому людей є", — додав начальник ОВА.

Він підкреслив, що влада не недооцінює ризиків для населення, але й не має наміру нагнітати паніку.

"Військові діють злагоджено, тримають рубежі та стримують спроби противника просунутися вглиб області. Найінтенсивніші бойові дії, як і до цього, відбуваються у прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотинській громадах. Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися", – зазначив Григоров, закликавши довіряти лише інформації з офіційних джерел.

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Нагадаємо, колишній речник Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов порадив жителям Сум вивезти з міста дітей та літніх людей до безпечніших регіонів країни й готуватись до оборони міста.