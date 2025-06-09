В Хмельницкой области произошли взрывы: что известно

Шахеды. / © ТСН.ua

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В ночь на понедельник, 9 июня, в Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы . В небе над регионом сработали силы ПВО.

Об этом сообщил руководитель Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

"Сегодня ночью во время сигнала "Воздушная тревога" силами ПВО были обезврежены три вражеских БПЛА типа Shahed", - говорится в сообщении.

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Информации о пострадавших, погибших или разрушениях не поступало, добавил чиновник.

Отметим, что ночью в Хмельницкой области с 23:28 8 июня до 5:47 9 июня звучали сирены. ПС предупреждали об угрозе беспилотников.

Как сообщалось, ночью РФ мощно атаковала Украину. Россияне запустили 479 дронов, десятки крылатых ракет и "Кинжалов" . Всего 499 воздушных целей. Из-за российского обстрела зафиксировано попадание в десяти локациях.

Впрочем, уже утром в Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета МиГ-31К. оккупанты запустили "Кинжалы". Воздушные цели атаковали Ровенскую область.

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Дата публикации 20:52, 08.06.25 Количество просмотров 35 Окружили подразделения россиян, Уничтожили Искандеры… ВСУ интеллектом побеждает российское оружие