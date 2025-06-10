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- Украина
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Враг атакует Украину БПЛА: где есть опасность
Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.
В настоящее время БПЛА фиксируются в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской областях. Вражеские БпЛА преимущественно двигается в западном направлении.
Ранее сообщалось, что Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.
Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.