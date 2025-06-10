Враг атакует Украину БПЛА: где есть опасность

Карта Тревог / © alerts.in.ua

Реклама

Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

Реклама

В настоящее время БПЛА фиксируются в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской областях. Вражеские БпЛА преимущественно двигается в западном направлении.

Ранее сообщалось, что Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.