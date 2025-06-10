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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Время на прочтение
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Враг атакует Украину БПЛА: где есть опасность

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Карта Тревог

Карта Тревог / © alerts.in.ua

Украину в ночь на 10 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера, юга и востока.

В настоящее время БПЛА фиксируются в Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской, Черниговской, Харьковской, Николаевской, Сумской областях. Вражеские БпЛА преимущественно двигается в западном направлении.

Ранее сообщалось, что Хмельницкой области во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Мы ранее информировали, что в Киеве во время ликвидации последствий атаки российских дронов погибли три спасателя.

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