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ТСН в социальных сетях

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Категория
Мир
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В США показали не тот Харьков после атаки РФ (фото)

На кадрах сюжета телеканала Local10 об обстреле Харькова, вероятно, события в Секторе Газа после ударов Израиля.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
В США показали не тот Харьков после атаки РФ (фото)

Региональный канал в США показал сюжет об ударах по Харькову, использовав кадры из мусульманской страны

Региональный американский канал Local10 сделал сюжет об ударах по Харькову, использовав кадры из мусульманской страны.

Об этом свидетельствуют кадры сюжета Local10.

Телеканал Local10 ведет трансляции из Флориды. Там 10 июня показали сюжет о российском обстреле Харькова в ночь на 7 июня, однако в видеоряд включили кадры из другой страны, судя по одежде жителей и инфраструктуре, — мусульманской.

Скрин кадров сюжета Local10

Скрин кадров сюжета Local10

Во время эфира телеведущая цитировала сообщение мэра Харькова Игоря Терехова, назвавшего российский обстрел города самым «мощным» за все время полномасштабной войны.

Протитрован сюжет был словами «Украина» и «Харьков», однако кадры, которые транслировали для иллюстрирования новости, не из Украины. Вероятно, указанные кадры сняли в секторе Газа после ударов Израиля.

Напомним, что на ночь 7 июня Харьков пережил самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. Погибли три мирных жителя.

РФ массированно атаковала Харьков ракетами и дронами. В Киевском районе зафиксировано попадание беспилотника типа «Шахед» в гражданское предприятие. Также удары произошли по жилым домам в центральном и Основянском районах города.

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