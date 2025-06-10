Россия готовится оставить Украину без света и тепла зимой - эксперт

Обстрел Украины / © ТСН.ua

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Российские оккупанты активизировали атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что связано с их подготовкой к максимальному разрушению энергосистемы страны.

Об этом заявил бывший спикер Генштаба, военный эксперт Владислав Селезнев в эфире Radio NV.

По его словам такие действия направлены на то, чтобы снизить нагрузку на оккупантов осенью и зимой. По его словам, эти атаки имеют целью нарушить стабильность жизни обычных украинцев.

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«Враг акцентирует свои усилия для того, чтобы разрушать наши социокультурные объекты, разрушать дома, жилье обычных жителей нашей страны, которые никакого отношения к украинским Силам обороны не имеют», — сказал он.

Военный эксперт Владислав Селезнев сообщил, что официальная российская пропаганда распространяет заявления о якобы ударах по военным объектам. Однако фактически фиксируются удары по гражданским объектам: роддому, жилым домам и учебным заведениям. На уточнение относительно атак на энергетическую инфраструктуру в теплый период года, эксперт высказал мнение, что эти атаки связаны с тем, что оккупанты готовятся максимально разрушить украинскую энергетику, чтобы потом иметь меньше работы с этим ближе к осени и зиме.

«Потому что очевидно, что успехи на поле боя у россиян такие себе. А уж для того, чтобы продолжать оказывать невероятное давление на высшее военно-политическое руководство нашей страны, враг и дальше будет прибегать именно к таким провокациям. То есть воевать с гражданским населением, которое точно не может оказывать то самое эффективное сопротивление, которое способны реализовать украинские Силы обороны», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ночь на 10 июня РФ в очередной раз ударила по культурному наследию Украины. На этот раз взрывная волна повредила Софийский собор в Киеве — святыню, возведенную еще в XI веке.

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Также Россия атаковала Одессу - как горожан, так и культурное наследие. Ночью пострадала Одесская киностудия.