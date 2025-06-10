Украина два дня не называет количество освобожденных из плена: Юсов объяснил почему

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

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Сегодняшний обмен пленными являются первым этапом важной категории — это тяжелобольные и тяжелораненые защитники.

Об этом рассказал заместитель главы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он подчеркнул, что каждый обмен — это отдельная спецоперация. Ведь Украина в трудных условиях ведет переговорный процесс с государством-агрессором. В свою очередь РФ пренебрегает международным гуманитарным правом, Женевскими конвенциями и, собственно, спекулирует ими, используя в свою пользу.

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«Сегодня действительно важное событие, первый этап важной категории — тяжелобольные и тяжелораненые по результатам реализации стамбульских договоренностей», — сказал Юсов.

Он подтвердил, что переговорный процесс по обмену пленными продолжается.

«И сегодня в том числе по живому эти переговоры чрезвычайно в сложных условиях продолжались. И все эти дни они сопровождались активной информационной атакой со стороны врага, дезинформационной кампанией, попыткой давления на родных наших пленных защитников. Мы сегодня делали официальное сообщение от Координационного штаба по вопросам обращения с пленными по поводу давления российских спецслужб на родственников. И все происходит одновременно. Вместе с тем главное — результат», — сказал представитель Координационного штаба.

Также Юсов объяснил, почему ни вчера, ни сегодня не назвали количество освобожденных из плена.

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«Мы не комментируем сейчас цифры, и это очень важно. Я отдельно хотел бы отметить, пока не завершится обмен, важная позиция — не комментировать конкретные цифры. Хочу обратиться сейчас ко всем экспертам, особенно анонимным каналам источников: если вы действуете в интересах Украины и заботитесь об интересах наших защитников, не распространяйте непроверенные данные, не комментируйте цифры, пока все этапы сейчас не завершатся. Это оказывает непосредственное влияние на процесс», — призвал он.

Также Юсов подтвердил, что сегодня удалось вернуть и защитников Мариуполя — тех, кто был в плену более трех лет.

«Сегодня, в том числе, удалось вернуть офицеров. Это важное отдельное достижение, отдельная составляющая. Очень тяжелые условия. Вы на кадрах видите, в каком состоянии наши пленные. Но многих на кадрах не видно, потому что они сразу уехали в каретах скорой помощи. И не могут передвигаться самостоятельно. Некоторые диагнозы перечислены, но это люди с ампутациями, потеря зрения, это гепатит, туберкулез и многие другие осложнения от российского плена. И все эти люди нуждаются в немедленной помощи, которая будет оказана. И уже сейчас продолжается работа по продолжению следующих этапов этого сложного обмена, сложной спецоперации», — подытожил заместитель главы Координационного штаба.

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КОГО ВЕРНУЛИ ДОМОЙ во время обмена 10 июня и почему количество — уже два дня тайна?

Напомним, сегодня, 10 июня, Украина вернула из плена еще одну группу наших военнослужащих — тяжелораненых и тяжелобольных воинов. Точное количество уволенных пока не разглашается.

9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Домой вернулись молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет. Их количество тоже не уточнялось.