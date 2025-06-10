Состоялся новый этап обмена пленными: кого удалось освободить

Обмен пленными 10 июня / © Владимир Зеленский

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Сегодня, 10 июня, прошел еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

По словам президента, сегодня — первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых воинов.

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«Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — сказал глава государства.

Он уточнил, что домой возвращаются воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.

Прибыло очень много скорых, сообщает корреспондент ТСН с места происшествия.

Кого удалось уволить

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что удалось уволить:

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военнослужащих ВСУ, в том числе представителей Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.

У всех освобожденных сегодня защитников тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез, которым они заболели в плену.

Защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, лечения и медицинской реабилитации.

«Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят полагающееся денежное обеспечение за пребывание в неволе», — заверили в Коорштабе.

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Корштаб объясняет, что из соображений безопасности операции точное количество освобожденных будет объявлено по завершении всего процесса обмена. Пока процесс обмена еще не завершился.

Напомним, 9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом стороны договорились на переговорах в Стамбуле.

Домой вернулись молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет. Их количество не уточнялось.

В мае состоялся обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000».

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