- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 1144
- Время на прочтение
- 2 мин
Состоялся новый этап обмена пленными: кого удалось освободить
Украина вернула из плена еще одну группу наших военнослужащих — тяжело раненых и раненых воинов. Точное количество освобожденных пока не разглашается.
Сегодня, 10 июня, прошел еще один этап крупного обмена пленными между Украиной и РФ.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
По словам президента, сегодня — первый этап возвращения из российского плена тяжелораненых и раненых воинов.
«Все они нуждаются в немедленной медицинской помощи. Это важный гуманитарный акт», — сказал глава государства.
Он уточнил, что домой возвращаются воины из разных составляющих наших сил обороны и безопасности Украины: ВСУ, Нацгвардии, Государственной пограничной службы, Государственной специальной службы транспорта.
Прибыло очень много скорых, сообщает корреспондент ТСН с места происшествия.
Кого удалось уволить
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными уточнил, что удалось уволить:
военнослужащих ВСУ, в том числе представителей Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШУ, СБС, Пограничной службы, Нацгвардии и Государственной специальной службы транспорта.
Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, которые провели в неволе более 3 лет. Кроме представителей солдатского и сержантского состава удалось освободить и офицеров.
У всех освобожденных сегодня защитников тяжелые ранения и тяжелые болезни: ампутированные конечности, проблемы со зрением, абсцессы, инфекции, травмы, осколочные ранения и хронические болезни. У части освобожденных диагностирован гепатит и туберкулез, которым они заболели в плену.
Защитников доставят в медицинские центры для прохождения всех необходимых обследований, лечения и медицинской реабилитации.
«Все освобожденные будут обеспечены необходимой помощью, им восстановят документы и выплатят полагающееся денежное обеспечение за пребывание в неволе», — заверили в Коорштабе.
Корштаб объясняет, что из соображений безопасности операции точное количество освобожденных будет объявлено по завершении всего процесса обмена. Пока процесс обмена еще не завершился.
Напомним, 9 июня состоялась первая часть крупного обмена пленными между Украиной и Россией. Об этом стороны договорились на переговорах в Стамбуле.
Домой вернулись молодые военнослужащие в возрасте до 25 лет. Их количество не уточнялось.
В мае состоялся обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000».