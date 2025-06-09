Обмен пленными стартовал: Украина вернула из российского плена молодых военных

Обмен пленными / © Владимир Зеленский

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Сегодня, 9 июня, состоялся очередной обмен пленными, в результате которого домой вернулись военнослужащие до 25 лет.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«Украинцы возвращаются домой из российского плена. Сегодня начался обмен, который продлится в несколько этапов еще в ближайшие дни. Среди категорий тех, кого возвращаем сейчас, — раненые и тяжелораненые, а также младше 25 лет. Процесс довольно сложный, много чувствительных деталей, переговоры продолжаются фактически ежедневно», — рассказал он.

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Глава государства надеется, что будут полностью реализованы договоренности по гуманитарным вопросам, достигнутые в рамках встречи в Стамбуле. «Делаем максимум, чтобы вернуть всех. Работаем для этого на всех уровнях. Должны вернуть домой каждого, кто в плену. Спасибо всем, кто помогает», — рассказал он.

Обмен пленными 9 июня 2025 года

Обмен пленными 9 июня 2025 года

В рамках первого этапа масштабного обмена пленными между Украиной и Россией домой вернулись украинские военные различных подразделений: ВМС, Сухопутных войск, ТрО, Воздушных сил, Нацгвардии, Госспецслужбы транспорта, десантники и пограничники. Все они — военнослужащие рядового и сержантского составов.

Обмен пленными 9 июня 2025 года

Подавляющее большинство из возвращенных находились в неволе с 2022 года, есть и те, кто попал в плен в первые дни полномасштабного вторжения. Среди освобожденных есть защитники Мариуполя.

Сейчас освобожденные военные получат необходимую помощь: восстановление документов, денежные выплаты за все время плена, единовременное пособие и курс медицинской реабилитации.

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Обмен пленными 9 июня 2025 года / © Владимир Зеленский

Обмен пленными 9 июня 2025 года

Обмен пленными 9 июня 2025 года

Военнопленный поблагодарил маму, назвав ее самым родным человеком, и выразил радость от первого звонка на родной земле. «Мама — самое родное, что у меня есть. Спасибо, что ты есть», — сказал он.

Обмен пленными 9 июня 2025 года

Напомним, 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», которой достигли во время переговоров в Стамбуле. На первом этапе домой вернули 390 человек: 270 военных и 120 гражданских.

Президент сообщал, что Украина готова обменять 500 военных, которых Россия планирует передать в субботу и воскресенье, но до сих пор не получила от россиян списков для обмена, что усложняет процесс.

7 июня помощник российского диктатора Владимир Мединский обвинил Украину в том, что она якобы «неожиданно перенесла» как обмен телами, так и сам процесс обмена военнопленными.

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В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными опровергли заявления РФ об обмене пленными и репатриации тел погибших, а также заявили, что россияне нарушили договоренности, подав несоответствующие списки.