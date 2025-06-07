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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Следующий обмен пленными может состояться "в слепую"

Украинская сторона может не знать фамилии всех вернувшихся людей.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Обмен пленными в мае

Обмен пленными в мае / © Владимир Зеленский

Следующий обмен пленными между Украиной и Россией может состояться в «слепом» формате.

Об этом заявил представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Петр Яценко в эфире телемарафона.

По его словам, во время предварительного обмена, российская сторона передала списки фактически в момент, что не позволило посмотреть и проверить всех людей.

Яценко отметил, что «это такой формат обмена» и призвал не относиться к этому критично.

«Обычно обмены готовятся длительное время, тщательно, часто месяцами, а на этот раз обмены быстрые. С одной стороны, это налагает определенные обязательства, а с другой — хорошо, что наши люди вернутся. Это всегда позитив», — сказал представитель Координационного штаба.

Напомним, украинская сторона готова обменять 500 военных, которых Россия планирует передать в субботу и воскресенье, но до сих пор не получила от россиян списки для обмена, что усложняет процесс.

После обмена пленными предположительно будет готовиться репатриация тел погибших воинов.

Напомним, 23 мая между Украиной и Россией начался обмен пленными в рамках договоренности «1000 на 1000», достигнутой во время переговоров в Стамбуле.

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