Наибольший обмен пленными: РФ озвучила детали и даты

Кремль / © pixabay.com

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Россия заявила о намерениях осуществить новый масштабный обмен военнопленными с Украиной.

Об этом сообщил представитель переговорной группы РФ Владимир Мединский в ходе публичного заявления.

По его словам, в первую очередь речь идет об обмене по паритетному принципу: по меньшей мере по 1 000 человек с каждой стороны. В приоритете — раненые, тяжело травмированные военные и пленные в возрасте до 25 лет.

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Мединский утверждает, что финальное количество может составлять примерно 1 200 человек с каждой стороны, что, по его словам, сделает этот обмен «наибольшим из происходивших».

«Мы готовы начать с 7 по 9 июня. Со своей стороны, полностью к этому подготовились», — заявил представитель РФ.

Также, по его словам, российская сторона предлагает создать постоянную линию связи для оперативного решения вопросов «безотлагательной передачи тяжелораненых пленных» вне общих обменов.

Кроме того, Мединский озвучил намерение в одностороннем порядке передать Украине тела более 6000 погибших военнослужащих Вооруженных Сил.

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Он отметил, что тела хранятся в специальных вагонах-рефрижераторах, и РФ готова приступить к их передаче в ближайшие дни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона готова принять 500 военнопленных, которых Россия планирует передать в ближайшие выходные.

В то же время, процесс осложняется тем, что Киев до сих пор не получил официальных списков от Москвы. По словам главы государства, Украина будет настаивать на получении этих списков до начала обмена, ведь без них надлежащая подготовка невозможна, особенно с учетом заявленной готовности россиян начать передачу уже в субботу и воскресенье.

Отдельно Зеленский прокомментировал ситуацию с репатриацией тел погибших воинов. По его словам, согласно имеющимся у Киева документам, Россия смогла идентифицировать только 15–20% находящихся в ее распоряжении тел.

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«Не будем раскрывать источники информации, но наш анализ полностью подтверждает эти данные», — отметил президент.

Глава государства подчеркнул важность тщательной подготовки к передаче тел, чтобы обеспечить надлежащую идентификацию каждого погибшего: «Мы не позволяем себе халатности, когда речь идет о наших военных».

После завершения обмена пленными, по его словам, украинская сторона будет готовиться к организации репатриации тел павших защитников.