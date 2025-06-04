Когда все закончится: почему 2026-й год может стать финалом войны — прогноз Жданова

Олег Жданов / © ТСН

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Завершение войны может наступить уже в 2026 году. Конфликт продолжается в формате войны на истощение, и его финал зависит не столько от событий на фронте, сколько от признания поражения одной из сторон. И вероятнее всего, это будет Россия.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в интервью “Главреду”.

“Сейчас идет война на истощение. Ее окончание будет обусловлено не политическими договоренностями, не характером боевых действий или ситуацией на фронте — война закончится тогда, когда одна из сторон признает свое поражение. 2026-й, на мой взгляд, является самым перспективным периодом в этом плане”, — заявил Жданов.

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Эксперт отметил, что финансово-экономическая ситуация в РФ приближается к коллапсу. Даже Центробанк России признает, что страна скатилась в рецессию, инфляция растет, а цены на базовые продукты бьют рекорды.

“Путин недавно проводил совещание и дал команду срочно закупить картофель в Беларуси. Лукашенко ответил: “У меня нет — вы его уже весь выкупили”. Это о реальном состоянии экономики РФ”, — сказал он.

Отдельно Жданов подчеркнул, что переход российской экономики на военные рельсы лишь на короткое время создает иллюзию роста: возникает занятость и временное обогащение. Но если не поддерживать потребительский рынок, инфляция “съедает” все доходы.

Он добавил, что Россия уже трижды за пять месяцев сокращала бюджет в 2025 году, а дефицит компенсируется запуском печатного станка.

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“Поэтому до конца этого года мы можем ожидать социальных бунтов в России”, — предположил Жданов.

По его оценке, именно внутренние процессы в России могут сломать ход войны и привести к ее окончанию уже в ближайшие два года.

Ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Москва не останавливается на полномасштабном вторжении в Украину — Кремль уже работает над восстановлением своих вооруженных сил и планирует дальнейшие действия.