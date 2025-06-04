Олег Жданов / © ТСН

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Завершення війни може настати вже 2026 року. Конфлікт триває у форматі війни на виснаження, і його фінал залежить не стільки від подій на фронті, скільки від визнання поразки однією зі сторін. І найвірогідніше, це буде Росія.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв’ю “Главреду”.

“Зараз триває війна на виснаження. Її закінчення буде зумовлене не політичними домовленостями, не характером бойових дій чи ситуацією на фронті — війна закінчиться тоді, коли одна зі сторін визнає свою поразку. 2026-й, на мій погляд, є найперспективнішим періодом у цьому плані”, — заявив Жданов.

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Експерт зазначив, що фінансово-економічна ситуація в РФ наближається до колапсу. Навіть Центробанк Росії визнає, що країна скотилася в рецесію, інфляція зростає, а ціни на базові продукти б’ють рекорди. Жданов навів приклад з різким зростанням вартості картоплі на 173% і дефіцитом у регіонах.

“Путін нещодавно проводив нараду і дав команду терміново закупити картоплю в Білорусі. Лукашенко відповів: “У мене немає — ви її вже всю викупили”. Це про реальний стан економіки РФ”, — сказав він.

Окремо Жданов підкреслив, що перехід російської економіки на воєнні рейки лише на короткий час створює ілюзію зростання: з’являється зайнятість і тимчасове збагачення. Але якщо не підтримувати споживчий ринок, інфляція “з’їдає” всі доходи.

Він додав, що Росія вже тричі за п’ять місяців скорочувала бюджет 2025 року, а дефіцит компенсується запуском друкарського верстата.

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“Тому до кінця цього року ми можемо очікувати соціальних бунтів у Росії”, — припустив Жданов.

За його оцінкою, саме внутрішні процеси в Росії можуть зламати перебіг війни і призвести до її закінчення вже в найближчі два роки.

Раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що Москва не зупиняється на повномасштабному вторгненні до України — Кремль уже працює над відновленням своїх збройних сил і планує подальші дії.