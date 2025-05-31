Експерт розповів подробиці літнього наступу Росії

Російські військові / © Associated Press

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Росія робить ставку на літній наступ, бо без допомоги союзників і за умови посилення санкцій з боку Заходу її ресурси почнуть вичерпуватися вже до кінця літа — це для неї останній шанс показати силу.

Про це заявив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в інтерв’ю OBOZ.UA.

Кремль намагається максимально активізувати наступальні дії саме влітку 2025 року, оскільки без додаткової підтримки з боку союзників та без послаблення санкційного тиску з Заходу ситуація всередині Росії почне стрімко погіршуватись уже найближчими місяцями.

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«Якщо Росія не отримає нової допомоги від своїх союзників, а Захід не запровадить якихось додаткових санкцій, то проблеми росіян почнуть вилазити в кінці літа — саме тому вони акцентують на літньому наступі, бо це для них останній ривок. А більш активно проблеми почнуть наростати до кінця року. Це не означає, що вони не зможуть підтримувати агресію, але це буде певне падіння», — пояснив Жмайло.

Він також прокоментував нещодавню заяву президента Володимира Зеленського про можливе виснаження Росії до червня 2026 року, підкресливши, що, попри очевидну втому ресурсів, Кремль ще довго залишатиметься небезпечним через мобілізований ВПК, спецслужби та армію.

«Зупинити всю цю махину в принципі неможливо. І придумати щось поза рамками цього теж неможливо. Тому, коли Росія лякає „ядерним попелом“, то усе жахливе, що можна було з нами зробити, вони вже зробили — від терористичних актів до геноциду, винищення дітей, жінок, зґвалтувань тощо. Таке світ бачив тільки у Другу світову війну. Щось більше? Ядерний удар? Якби вони могли це зробити, то вже б давно зробили», — наголосив експерт.

Жмайло підкреслив, що загроза ядерної ескалації — це лише спроба психологічного тиску.

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«Це класичний блеф — коли, як говорять люди в Овальному кабінеті, без карт просто підвищувати ставки», — підсумував він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що війна в Україні може завершитися у червні 2026 року.