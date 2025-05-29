Війна до червня 2026 року та літній наступ: куди суне армія Путіна і які області під загрозою

Ігор Романенко

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Президент Володимир Зеленський заявив журналістам, що війна в Україні може завершитися у червні 2026 року. Він додав, що «всі ми сподіваємося, що війни вже не буде». Наразі важко сказати, чому президент називає саме цей місяць і що може змінитися за рік у війні, розв’язаній Росією проти України.

Чому може закінчитися війна через рік

На думку військового експерта Ігоря Романенка, такий прогноз президента невипадковий.

«Озвучене главою держави, на мій погляд, прив’язане саме до цієї дати. Тобто до літа наступного року це може відбутися — припинення війни. Гадаю, заява президента зроблена відповідно до аналізу потенціалу і динаміки воєнно-економічного розвитку Росії, підкреслюю, саме воєнно-економічного. Цьогоріч у Путіна вистачило ресурсів фактично на півроку, він зміг на поточний час забезпечити весняні наступальні дії. А зараз збирає сили та ресурси на наступний імпульс цієї військової кампанії — влітку та восени», — пояснює ТСН.ua Ігор Романенко, військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.).

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Експерт додає, що наміри ворога для наступальних дій очевидні: «Росіяни збираються призвати до війська 160 тисяч новобранців, забезпечити їх технікою та боєприпасами. Вони порахували, скільки їм для цього потрібно людей і як та чим їх забезпечити. Тому цілком можуть це зробити. Адже вони вже зібрали резерви на весняний наступ, а зараз триває підготовка до його літнього та осіннього етапу».

Саме тому, за словами Ігоря Романенка, Путін не зупиняє ведення бойових дій і не переходить до активних перемовин щодо зупинення війни.

«Існують два фактори, які на це найбільше впливають. Перший — у нас немає потенціалу з союзниками зупинити просування Путіна, і він продовжує наступ. Другий — ворог готує сили для майбутнього наступу. Зараз 50 тисяч солдатів противника сконцентровано на Сумщині, вони вже захопили 4 населені пункти. За даними іноземних розвідок росіяни концентрують сили також на Харківському напрямку, і їхня кількість там теж чимала. Тому можна спрогнозувати, що ворог почне наступальні дії і на Сумщину, і на Харківщину. До речі, про можливість такого подвійного наступу ГУР попереджало ще рік тому», — зазначає Ігор Романенко.

Куди ворог посуне влітку?

Експерт зауважує, що реалізація цих планів ворога залишилася лише планом. Суттєвих переваг чи успіхів з боку Росії не досягнуто.

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«Ми не дозволили росіянам просунутися вперед на Харківщині, та в районі Липців безпосередньо на Харків. Так, росіяни розбомбили та захопили Вовчанськ, і зараз активізують дії на Харківщині, особливо в районі Куп’янська та Куп’янська-Вузлового. А на Сумщині, після того, як вдалося майже витіснити наші війська з Курщини, росіяни завели своє угрупування, і судячи по всьому не мале, якщо президент озвучив цифру у 50 тисяч. Це означає, що противнику, за рахунок цього, вдається далі просуватися. Гадаю, що все це події та перспективи цього року. А у найближчий період триватиме підготовка противника до наступного етапу наступу літнього», — говорить Романенко.

Крах російської економіки у 2026?

Експерт підкреслює, що відчутних здобутків на цих напрямках окупаційні війська не отримали. Однак слід пам’ятати, що кремлівські аналітики та економісти теж стежать за ходом війни, особливо за фінансовими витратами.

«Гадаю, що російські фінансисти теж доповідають Путіну, що у порівнянні з минулим роком, вже перший квартал 2025 показав, що економіка РФ погіршилась, і ця тенденція пошириться на другий квартал, тож буде негативною за результатами пів року. Тому цілком можливо, що вже у 2026 році російська економіка буде заведеною у кризовий стан та вимагатиме зупинення бойових дій. З іншого боку, торік у Росії було зростання ВВП на 3%. Але все це сталося за рахунок, передусім, роботи підприємств російського воєнно-промислового комплексу, а вони працюють трішки інакше», — пояснює Ігор Романенко.

До цього експерт додає, що якщо Путін хоче цього року призвати 160 тисяч осіб на військову службу, то все це вимагатиме величезних фінансових витрат.

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«Ймовірно, наші спецслужби вирахували, що у Росії настануть важкі економічні часи. Все це можна розрахувати завдяки воєнно-економічному прогнозу. Тому, гадаю, що поки все підготують, то літній наступ стане можливим для ворога лише у липні», — зазначає експерт.

Якою буде війна влітку та восени

Від того, як вдасться росіянам організувати літній наступ, залежатиме те, якою війна буде влітку, восени та взимку цього року.

«Війна буде такою, як і зараз. Відмінність одна — у нарощуванні зусиль і намаганнях росіян просуватися на більш вагомих напрямках. А це: Сумщина, Курщина, Бєлгородщина, Лиман, Покровськ, від Покровська ще два напрямки на Мирноград та Костянтинівку. Також я не виключаю намагань противника пройти з південного-заходу від Покровська, щоб просунутися на Дніпропетровщину. Для Путіна це не просто досягнення, а військово-політичний елемент, тобто розпочати захоплення ще однієї області України», — додає Ігор Романенко.

Загрози для Херсона та Запоріжжя

Військовий експерт підкреслює, що все залежить від ресурсів, які назбирає Путін і чи вистачить їх.

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«Ймовірно, що ворог буде просуватися на Запоріжжя, а от Херсон з точки зору просування складний для супротивника, але росіяни можуть там виконувати певні активності, але їм для цього потрібен ресурс, у іншому випадку, вони можуть потрапити в халепу, як колись ми під час контрнаступу, коли ми розпорошили ресурси на різні напрямки, а ворог перехопив ініціативу, спалив наші ресурси і перейшов до наступальних дій, які тривають досі», — пояснює Ігор Романенко.

Хто чи що змусить Путіна зупинити війну?

На думку Ігоря Романенка, Путіна може зупинити лише військово-економічна сила.

«Військова сила — це суттєва допомога наших союзників, тут у Трампа має відбутися трансформація, щоб не послаблювати американську допомогу, а навпаки наростити її, і наші європейські союзники теж мають до кінця всі прокинулися, тобто нам треба діяти дуже енергійно та спільно. А поки Україні потрібно виконати рішення про формування стратегічного ресурсу. Справедлива мобілізація, перехід на воєнні рейки, зміни законодавства щодо посилення відповідальності кожного громадянина щодо захисту держави. Це завдання стратегічного рівня», — підсумовує експерт.